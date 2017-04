Daesh reivindica atentado em Cabul com cinco mortos

O Daesh reivindicou, entretanto, o ataque, através de um breve comunicado difundido na Internet pela agência de notícias Amaq, associada aos extremistas.



Segundo o comunicado, o ataque foi perpetrado com um cinto de explosivos contra um posto de controlo junto ao edifício da Presidência da República em Cabul.



O ataque ocorreu na mesma zona onde, a 05 de setembro do ano passado, foi perpetrado um duplo atentado que matou 26 pessoas, entre as quais dois generais, um chefe dos serviços de informações e um comandante policial.



Cabul tem sido palco de vários atentados desde o início do ano.



O último de grande magnitude registou-se no início de março quando um grupo de suicidas, alegadamente membros do Daesh, atacaram o principal hospital militar da cidade, causando 35 mortos e 53 feridos.



Pelo menos cinco civis morreram e um número indeterminado de pessoas ficaram feridas num atentado suicida no exterior do Palácio Presidencial afegão no centro de Cabul, já reivindicado pelo grupo 'jihadista' Daesh, informaram fontes oficiais."Segundo as nossas informações, até agora morreram cinco pessoas no ataque e todos os mortos são civis, disse à agência Efe um porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, Najib Danish, que não conseguiu precisar o número de feridos.O ataque ocorreu cerca das 16h00 (12h30 em Lisboa) numa zona de alta segurança do centro da capital afegã.