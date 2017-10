Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daesh utiliza imagem de Messi para ameaçar Mundial de futebol de 2018

Cartaz de propaganda do grupo terrorista mostra o astro argentino com lágrima de sangue.

Por Lusa | 14:57

O grupo extremista Daesh voltou esta quarta-feira a ameaçar atacar o Mundial Russia2018, difundido uma imagem na qual o futebolista argentino Lionel Messi surge atrás de umas grades e com uma lágrima de sangue.



A imagem, difundida pela Wafa Media Foundation, um dos "braços" da propaganda jihadista, é a segunda do género a ser tornada pública esta semana.



Há dias, a propaganda do autoproclamado Estado Islâmico lançou outra imagem, escrita em inglês e em russo, na qual se via um combatente do grupo extremista com uma bomba à porta de um dos estádios que deverá acolher a competição, que decorrerá de 14 de junho a 15 de julho de 2018.



Na imagem com o futebolista argentino do FC Barcelona surge a frase: "Estão a lutar com um estado que não tem a palavra falha no seu dicionário".



Segundo um relatório divulgado recentemente pelas agências de informações CIA e Soufan Group, a Rússia é o primeiro país de origem da maioria dos combatentes que se juntam ao Estado Islâmico.