Daesh "vai pagar caro" por qualquer ataque aos EUA, prometeu Trump

Presidente dos Estados Unidos fez promessa numa publicação do Twitter.

14:26

O Presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu esta sexta-feira que o grupo Daesh "pagará caro" qualquer ataque contra os Estados Unidos.



A promessa, feita no Twitter, surge depois de os jihadistas terem reivindicado o atentado de terça-feira em Nova Iorque, que provocou a morte a oito pessoas.



Segundo Trump, os militares norte-americanos "atacaram muito duramente" o grupo Daesh nos dois últimos dias.



"O Daesh assegura que o animal degenerado que matou e feriu gravemente gente maravilhosa no West Side (em Manhattan) era um seu 'soldado'. Por causa disso, o exército (norte-americano) bombardeou mais duramente o Daesh nos últimos dois dias. Pagarão caro por cada ataque contra nós", escreveu Trump.



O grupo Daesh afirmou quinta-feira que o autor do atentado de terça-feira, Sayfullo Saipov, um cidadão uzbeque que chegou em 2010 aos Estados Unidos, é um dos seus "soldados".



"Um dos soldados do Daesh atacou os cruzados numa rua de Nova Iorque", indicou o grupo EI num comunicado publicado no seu órgão de propaganda "online", o Al-Naba.



"Pela graça de Alá, a operação desencadeou o medo na América dos cruzados, pondo em causa as medidas de segurança e a intensificação dos dispositivos contra os imigrantes na América", lê-se no comunicado.



Nos primeiros interrogatórios, o atacante jihadista, de 29 anos, ferido e detido depois pela polícia, explicou ter agido "em nome do Daesh" e declarou-se "orgulhoso" do ato, afirmando ainda quer gostava de ter uma bandeira daquela organização terrorista no quarto do hospital.



No Twitter, Trump expressou-se já por duas vezes para reclamar a pena de morte para Sayfullo Saipov.