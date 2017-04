Dançarina de 6 anos fica sem perna após bactéria que “come carne”

Uma dançarina norte-americana de seis anos viu-lhe ser amputada uma perna após ter desenvolvido uma bactéria que "come a carne". No início, Tessa Puma, natural do estado do Ohio, apenas se queixava de dores de garganta.

Ao ser levada ao hospital, percebeu-se que a criança tinha uma bactéria na garganta e começou a tomar antibióticos. Mas a situação clínica de Tessa piorou e rapidamente começou a ter dores no corpo. Segundo conta o jornal The Independent, os pais levaram-na a dois hospitais onde os médicos perceberam que sofria de complicações que podiam por em causa a sua sobrevivência.

A infecção alastrou-se e passou para os tecidos da menina. A perna esquerda começou a inchar e durante o tempo em que esteve internada "o membro ficou cada vez pior", explicou o pai de Tessa ao jornais locais.

A bactéria "devoradora de carne" tinha-se alastrado no corpo da criança e matado alguns tecidos. "Os médicos disseram-me: se há esperanças de vida para Tessa, o melhor é amputar-lhe a perna", acrescentou o progenitor.

Tessa é descrita como uma criança determinada e, por isso, a família acredita que vai conseguir ultrapassar esta questão e voltar a dançar.

