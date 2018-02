Decide dar à luz criança condenada a morrer

Mulher opta por não interromper gravidez mesmo sabendo que a criança só sobreviverá alguns minutos.

Georgina Wills, de 27 anos, e o marido Daniel Thompson já estão a fazer planos para o funeral do filho que ainda não nasceu. A criança morrerá logo após o nascimento devido a uma doença denominada de exencefalia, que se caracteriza pela formação do cérebro fora do crânio. Apesar da sentença dada pelos médicos, o casal, natural do Reino Unido, optou por continuar com a gestação.

Segundo o jornal Mirror, Georgina e o marido descobriram o futuro da criança numa consulta de rotina às 12 semanas de gravidez.

"Ficamos chocados. Quando vamos a uma ecografia, esperamos que tudo esteja bem. Soubemos que algo estava errado quando os médicos se mostraram hesitantes em falar connosco, mas nunca ponderamos abortar ", contou o pai ao jornal britânico.

O casal tem duas crianças em comum e espera poder segurar o terceiro filho, mesmo que por breves momentos, e dar um funeral digno ao recém-nascido.

Para isso, criaram uma angariação de fundos para poder comprar uma alcofa refrigerada que possibilitará aos pais passar mais tempo com o bebé e até levá-lo para casa.

Após o funeral, o objeto será doado ao hospital local.