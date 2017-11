Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Declarações de eurodeputado belga desencadeiam críticas e ação judicial na Polónia

Guy Verhofstadt afirmou que "60.000 fascistas marcharam no sábado em Varsóvia, neonazis e supremacistas brancos".

Por Lusa | 17:08

O Presidente da Polónia qualificou esta sexta-feira como "inadmissíveis" as recentes declarações de um eurodeputado belga que rotulou os participantes da Marcha da Independência em Varsóvia, realizada no sábado passado, como "fascistas" e "neonazistas" durante um debate no Parlamento Europeu.



"As declarações feitas durante o debate são aos meus olhos, aos olhos do Presidente e especialmente de um polaco, absolutamente escandalosas. As declarações foram absolutamente inadmissíveis", disse Andrzej Duda, em declarações à televisão pública polaca TVP.



Durante um debate realizado na quarta-feira no Parlamento Europeu em Estrasburgo (França) sobre a situação do Estado de direito e da democracia na Polónia, o eurodeputado belga Guy Verhofstadt afirmou que "60.000 fascistas marcharam no sábado em Varsóvia, neonazis e supremacistas brancos".



"Não estou a falar em Charlottesville nos Estados Unidos, estou a falar de Varsóvia, na Polónia, a cerca de 300 quilómetros de Auschwitz-Birkenau [antigo campo de concentração e extermínio nazi]", disse Guy Verhofstadt, presidente do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa e ex-primeiro-ministro da Bélgica (de 1999 a 2008).



Este debate parlamentar culminou numa resolução que poderá abrir caminho à aplicação de sanções ao Estado polaco.



Dezenas de milhares de nacionalistas marcharam no sábado passado na capital polaca para assinalar o Dia da Independência na Polónia, um acontecimento que também atraiu figuras de extrema-direita de outros países.



Os relatos e as imagens divulgadas da marcha, que contou com explosões de petardos, tochas e frases de ordem xenófobas, racistas ou anti-islâmicas, provocaram uma onda de críticas no estrangeiro, com alguns ´media' internacionais a usarem o termo "marcha fascista".



O próprio Presidente Andrzej Duda condenou, na segunda-feira, o tom nacionalista, xenófobo e antissemita que marcou o desfile.



"No nosso país, não existe nem há lugar nem acordo para a xenofobia, para um nacionalismo doentio, para o antissemitismo", disse então o chefe de Estado polaco.



As declarações do eurodeputado belga Guy Verhofstadt suscitaram, entretanto, fortes críticas na Polónia, incluindo uma ação judicial.



Dois eurodeputados conservadores polacos, Marek Jurek e Zdzislaw Krasnodebski, escreveram uma carta ao presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani, a pedir que o ex-primeiro-ministro belga fosse sancionado na sequência das declarações proferidas em plenário.



A Liga polaca contra a Difamação, uma organização não-governamental (ONG) próxima do poder de Varsóvia, anunciou na quinta-feira que vai apresentar uma queixa junto da justiça polaca contra o eurodeputado belga.



A ONG também anunciou que irá iniciar diligências para proibir a entrada de Guy Verhofstadt em território polaco, ao classificar o eurodeputado "como uma pessoa indesejável".



"Já estou na lista negra de Putin [Vladimir, Presidente russo] e corro o risco de ser colocado na lista negra de Kaczynski [Jaroslaw, líder do Lei e Justiça (PiS), o partido nacionalista-conservador no poder na Polónia]", comentou Verhofstadt na sua conta na rede social Twitter.