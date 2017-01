Decreto sobre entrada nos EUA "pune povo que combate o terrorismo"

Trump considerou que esta medida visa tornar a América mais segura face a "terroristas islâmicos radicais".A medida motivou muita contestação no Iraque, cujas forças armadas - treinadas e apoiadas pelos Estados Unidos - estão envolvidas nos combates contra o grupo terrorista Estado Islâmico, sobretudo em Mossul e noutras localidades do norte do país.Tanto o parlamento como o chefe da diplomacia iraquiana condenaram o decreto e exigiram à administração norte-americana que volte atrás na sua decisão.Os deputados iraquianos votaram uma moção a pedir ao governo que aplique uma regra de reciprocidade no que toca a cidadãos norte-americanos.Os Estados Unidos têm mais de 4.800 soldados no Iraque, onde são um dos principais atores da coligação internacional que dá apoio às forças iraquianas. Desde setembro de 2014 que a coligação tem ajudado as forças iraquianas a combater o Estado Islâmico.