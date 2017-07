Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa é o único ministério com aumento no orçamento de França em 2018

O anúncio de Macron foi feito no dia a seguir à demissão do general Pierre de Villiers como chefe do Estado Maior do Exército.

16:08

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse esta quinta-feira que o Ministério da Defesa será o único a ter um aumento no orçamento no próximo ano, de 32,7 para 34,2 mil milhões de euros.



O anúncio de Macron foi feito no dia a seguir à demissão do general Pierre de Villiers como chefe do Estado Maior do Exército, descontente com os cortes deste ano.



Na base aérea de Istres, o Presidente francês reafirmou o compromisso de aumentar a dotação do Ministério da Defesa para 2% do PIB até 2025, face aos 1,8% atuais.