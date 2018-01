Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deixa cachorros à fome em quintal com lixo por não a "deixarem dormir"

Mulher de 28 anos e mãe de seis crianças foi acusada de maus tratos a animais.

10:44

Uma mulher grávida e mãe de outras cinco crianças deixou quatro cães bebés esfomeados num quintal cheio de lixo por estes não a "deixarem dormir".



Carly Bennet foi impedida de ter animais durante pelo menos 10 anos depois de um polícia encontrar os cachorros cheios de fome, cobertos de urina e fezes num quintal com imensos objetos perigosos e cortantes, em Stoke, na Inglaterra.



A situação foi denunciada por vizinhos da mulher que alertaram as autoridades para o facto dos animais bebés estarem a dormir ao relento por cima de uma pilha de lixo, sem quaisquer condições.



Quando foram resgatados, os animais estavam tão magros que era possível sentir as suas costelas salientes coladas à pele.



O caso originou uma investigação que apurou que a mulher já tinha deixado um outro cão adulto morrer à fome. A mulher acabou por se declarar culpada do crime de maus tratos a animais e de não ter respeitado o bem-estar dos cães pelos quais era a responsável.



Todos os bebés já foram tratados por uma equipa de médicos veterinários e já conseguiram recuperar. Aguardam agora por uma nova família de acolhimento.