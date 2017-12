Deixa cão preso no telhado debaixo de chuva torrencial

Vídeo divulgado nas redes sociais gera onda de indignação.

As imagens de um cão preso no telhado de uma casa na vila de São José, no Sul de São Paulo, no Brasil, enquanto estava a chover torrencialmente estão a gerar uma onda de grande indignação nas redes sociais.





Bruna Evelin partilhou o vídeo no Facebook e escreveu um pedido de ajuda na publicação, no sábado passado. A jovem relatou que o cão passa os dias e as noites preso no telhado e que sofre de maus tratos por parte do dono.

A mulher adianta ainda que existem outros animais a viver em jaulas dentro daquela habitação e que já foram feitas diversas denúncias, mas não tiveram qualquer efeito.

O cão foi resgatado e a jovem partilhou no Facebook outra publicação, mas, desta vez, a pedir ajuda para encontrar um lar para o animal. Bruna alertou ainda para o facto de existir mais dois cães e dois gatos naquela casa que precisam de ser libertados.