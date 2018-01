Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deixa filho bebé morrer à fome para ir de férias com amigos

Jovem de 17 anos esteve uma semana fora de casa.

Vile Viktoria Kuznetsova, uma jovem adolescente de 17 anos, foi condenada a seis anos e meio de prisão após deixar o filho bebé morrer à fome enquando se divertia com os amigos.



Residente em Rostov, na Rússia, a jovem mostrou-se desprovida de sentimentos quando a sua sentença foi lida em tribunal. Ao que tudo indica, a mulher foi de férias durante uma semana e deixou o bebé sozinho.



Várias testemunhas alegaram em frente ao juiz que a intenção de Vile era mesmo matar o filho, Egor, de nove meses de idade antes de entrar na faculdade. A jovem reclamava constantemente de que o bebé não a deixava dormir e sair com os seus amigos.



Vile tinha a guarda do bebé em conjunto com o namorado, que foi entretanto chamado para cumprir serviço militar. Foi nesse momento, em que o rapaz virou costas, que a adolescente deixou Egor sentado num carrinho de mão, trancou a porta de casa e saiu para ir ter com os amigos.



A jovem passou a semana toda fora de casa, a pernoitar em residências universitárias, enquanto o filho morria lentamente à fome em casa.



O tribunal tomou conhecimento de que Vile regressou uma única vez a casa durante a semana em que esteve fora, para dar àgua ao cão, ignorando o bebé.



O juiz considerou que a morte de Egor foi a fome e a desidratação. "Quando o bebé foi encontrado dentro de casa já estava morto, embora tivesse os olhos muito abertos. De acordo com os inspetores, o bebé era literalmente pele e osso", disse em tribunal.



As autoridades que encontraram o cadáver revelaram que a jovem não mostrou qualquer tipo de arrependimento e que apenas se mostrou preocupada com o que iria acontecer com ela.



Outras testemunhas garantiram que a jovem já tinha tentado entregar o bebé a uma instituição de adoção quando este tinha apenas um mês de idade, ação impedida pelo namorado.