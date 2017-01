Deixa filho de dois anos no carro e vai às compras

Um bebé de dois anos foi deixado durante uma hora trancado dentro de um carro pelo pai, no estacionamento de um Centro Comercial, na Praia Grande, em São Paulo, Brasil.

De acordo com o site brasileiro G1, várias testemunhas garantiram que o homem deixou o filho no veículo, com os vidros quase fechados, enquanto foi às compras.

O alerta foi dado por duas mulheres que passavam ao lado do veículo e ouviram o choro da criança. De imediato chamaram os seguranças que tiveram de partir a janela para tirar o menino do interior do veículo.



"Você imagina uma criança trancada no calor daquele subsolo, sem ventilação, vidros fechados e carro desligado? O bebé estava a chorar, aos prantos, a gritar desesperado, todo suado, já a desfalecer e a soluçar", lê-se numa publicação partilhada nas redes sociais por uma testemunha.

A criança acabou por ser acalmada por uma mulher que lhe deu água.

O pai da criança só apareceu uma hora depois da matricula do veículo ter sido anunciada no sistema de som do centro comercial. O homem alegou que o filho tinha pedido para ficar no carro. A polícia não chegou a ser accionada.

O caso está a causar polémica e muitas pessoas têm demonstrado a sua revolta contra o pai nas redes sociais.







