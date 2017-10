Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deixa filhos sozinhos em casa e vai de férias

Mãe viajou para a Alemanha com uma amiga. Crianças tinham arma na habitação.

30.09.17

Erin Lee Macke, de 30 anos, deixou os seus quatro filhos, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, sozinhos em casa e foi de férias com uma amiga para a Alemanha. A norte-americana, residente no estado do Iowa, tinha uma arma em casa.



A polícia, conta o jornal Daily Mail, dirigiu-se a casa de Erin depois de ter recebido uma pista do que estaria a acontecer. As autoridades encontraram as crianças abandonadas e com acesso a uma pistola Glock de 9mm.



O caso aconteceu a 21 de setembro e as crianças, ao serem confrontadas com as autoridades, disseram que a mãe tinha ido viajar e que apenas deveria voltar no dia 1 de outubro.



A mãe foi obrigada pelas autoridades a regressar aos Estados Unidos e detida na passada terça-feira.



Apesar do crime de abandono de menores cometido, a mulher partilhou várias imagens no Instagram durante a sua viagem.