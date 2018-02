Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deixa mensagem ao pai a pedir "socorro" antes de ser violada pelo tio

Vítima de 15 anos conseguiu enviar um áudio ao progenitor.

19:14

Uma jovem de 15 anos foi violada, na noite desta quinta-feira, pelo tio de 25 anos em Taubaté, no Brasil.



O pai da vítima recebeu uma mensagem áudio da filha a pedir ajuda. "Socorro, o tio está a tentar violar-me", gritou a jovem.



A rapariga ainda conseguiu lutar com o tio, irmão do pai, para evitar o ato sexual. Segundo o Globo, a adolescente foi arrastada pelo agressor para a cama do pai onde foram tentados os abusos.



A polícia conseguiu encontrar o violador e detê-lo. "Ele disse que está arrependido e que é consumidor de drogas e bebidas", disse um elemento das autoridades.



Ao que tudo indica, o homem pode levar uma pena de oito a doze anos de prisão.