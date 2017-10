Deixa Mercedes do ‘ex’ na piscina como vingança

Jovem irritada com o fim da relação toma medidas extremas.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 15:01

Guy Gentile, um empresário norte-americano, tinha três grandes paixões: os negócios, a namorada Kristina Kuchma e o seu Mercedes S400. Agora tem que se agarrar aos negócios, porque nem namorada, nem carro. É que Guy terminou a relação com Kristina e esta vingou-se conduzindo o carro para dentro da piscina do ‘ex’.

Kristina Kuchma, de 24 anos, trabalhava como modelo, mas com pouco sucesso. Dizia que queria aprender a gerir negócios e empresas com o namorado, com quem estava há um ano e meio, e tinha a ideia de começar uma empresa de Marketing, mas precisava de dinheiro e pressionava muito o namorado para lhe financiar o arranque do negócio.

De férias nas Bahamas, a jovem norte-americana voltou à carga durante um jantar e exigiu ao namorado que lhe oferecesse 50 mil euros para começar a sua própria empresa de Marketing. Foi a gota de água. "Eu disse-lhe ‘Sabes que mais? Estás a falar com o homem errado. Se queres um homem que te dê dinheiro de mão beijada sempre que quiseres e sem razão nenhuma, eu sou o homem errado", conta Guy Gentile ao New York Post.

Depois do final das férias, Guy quis marcar um encontro com Kristina num café local, para garantir que ficavam amigos. Mas a mulher tinha outros planos: esperava que a relação fosse reatada. Como Guy negou, esta vingou-se.

Atirou-lhe uma chávena de chá a ferver à cara e roubou-lhe as chaves do carro. Minutos depois o norte-americano recebeu uma mensagem que o deixou arrepiado: "Mentiroso. Disseste que me ias ajudar no meu negócio e depois que já não querias ser o meu investidor. E agora, queres ser meu parceiro de negócios? Pois bem, senhor investidor, deixei-te uma surpresa no jardim, uma boa ideia para investimento".

Quando chegou a casa Guy deparou-se com o Mercedes no fundo da piscina. "O meu coração caiu ao chão porque achei que ela estava morta dentro do carro. Quando percebi que não fiquei muito irritado. Que vingança estúpida", consideou o homem.

A polícia levou quatro horas para conseguir retirar o Mercedes da piscina e, até ao momento, ainda não deteve Kristina Kuchma, que está em fuga.