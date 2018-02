Deixa poças de suor por onde passa

Pasteleira sofre de doença rara que a faz transpirar excessivamente das mãos e pés.

Lydia Carroll, de 32 anos, foi diagnosticada com hiperidrose, doença rara caracterizada pelo suor excessivo nas extremidades do corpo - até em dias gelados. A mulher, natural da Austrália, afirma que a sua doença dificulta a relação com o sexo oposto.

A pasteleira consultou um especialista aos 16 anos após implorar aos pais que a levassem uma consulta. Apesar da doença sempre ter estado presente na sua vida, foi na adolescência que começou a afetar mais a sua rotina.



Lydia recorda que os rapazes eram uma grande preocupação pois receava que a considerassem "nojenta". "Lembro-me de um rapaz falar comigo no autocarro. Tentei esconder as mãos e conseguia sentir o suor. Quando ele foi embora, existia uma poça de suor debaixo delas", conta a jovem ao jornal The Sun.

Atualmente, o facto de estar solteira não impede a australiana de ser feliz, mas espera encontrar alguém especial. Apesar de já estar conformada com a sua situação, diz que "é sempre uma dificuldade decidir como abordar o assunto com os homens". "Não é algo que possa simplesmente evitar", afirma a jovem.

Lydia teve de alterar também as suas escolhas de vestuário. Evita sandálias, pois os pés ficam molhados e escorregadios. Prefere peças de algodão e ganga, pois são tecidos que evitam manchas.

Outras situações como entrevistas de trabalho são igualmente desafiantes, "É difícil dar uma boa primeira impressão antes da minha condição tomar controlo da situação".

Lydia já experimentou vários tratamentos mas nada resultou. Transporta sempre consigo uma toalha para conseguir controlar a situação. O ginásio é o seu 'refúgio'. "É o único local onde é aceitável transpirar. Ali eu não me destaco. Parece que tive um bom treino", confessa Lydia.

Determinada a manter uma atitude positiva, a mulher partilha fotos sobre a doença, na sua conta de Instagram, com a hashtag #normalisesweating (#suarénormal). "Desejo que as pessoas parem de esperar perfeição dos demais. Dessas formas, pessoas como eu não teriam a necessidade de se esconderem", finaliza.