Deixam filha bebé morrer ao calor e abandonam corpo

Pai da criança entregou o cadáver a uma desconhecida e fugiu.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10.07.17

pub

Travis McCollough, de 30 anos e a namorada, Jessica Tollett, de 24, foram detidos este domingo. O casal de Chattanooga, no Tennessee, EUA, era procurado pelas autoridades há 24 horas, depois de terem deixado a filha bebé morrer no carro, ao calor, e abandonado o corpo da menina.



McCollough foi para o trabalho e deixou a filha bebé, de 11 meses, assim como os dois outros filho menores dentro do carro, sob um calor abrasador que ultrapassou os 36 graus. Quando voltou, o homem terá entrado em pânico ao descobrir a filha bebé morta e gritou por ajuda.



Uma mulher apressou-se a tentar socorrer Travis, que imediatamente lhe deu o corpo da menina para os braços e fugiu. Foi esta mulher que chamou a polícia para dar conta do caso.



A polícia fez buscas na casa do casal e o que descobriu parecia saído de um filme de terror. As duas crianças que sobreviveram tinham vário sinais de maus-tratos. Estavam mal-nutridas e apresentavam cortes e nódoas negras em todo o corpo.



O casal mantinha os filho fechados num quarto, cujas paredes estavam cobertas de urina, fezes e sangue. O frigorífico estava completamente vazio e, segundo as autoridades, as crianças não comiam há vários dias.



Os menores foram imediatamente encaminhados para o hospital e serão entregues aos Serviços Sociais assim que tiverem alta.



O pai está acusado de homicídio e três crimes de maus-tratos infantis, estando detido sob uma caução de 750 mil euros. A mãe, Jessica Tollett está acusada de maus-tratos infantis e está detida sob uma caução de 260 mil euros.