Deixam filho bebé com lesões graves após o sacudirem pelos tornozelos

Pais do menino são acusados de provocar sérios ferimentos que poderão deixar a criança incapacitada.

17:29

Uma criança de 41 dias sofreu fraturas nos membros inferiores após ter sido sacudida pelos tornozelos. O bebé poderá ficar com danos permanentes, mas os pais negam qualquer envolvimento nos ferimentos. O caso ocorreu na cidade de Kent, Estados Unidos.

Jody Simpson e Tony Smith são acusados abanar o menino, de pouco mais de um mês, pelos tornozelos, causando vários fraturas na criança.

Segundo a acusação, a mãe fez uma chamada para os paramédicos, a 14 de novembro, afirmando que o filho apresentava sinais de gripe e não parava de chorar. Foi aconselhada a dar Calpol (medicamento para crianças à base de paracetamol).

Quando Jody levou a criança para a consulta de seis semanas - algum tempo depois da chamada - o bebé foi encaminhado para a área de cirurgia devido ao inchaço na parte inferior das pernas. O menino tinha os tornozelos cinzentos, espuma nos cantos da boca e gemia. Os médicos disseram em tribunal que a criança não abria os olhos e devido aos sintomas, concluíram que se tratava de septicemia (infeção bacteriana generalizada no sangue).

Devido ao estado avançado da infeção, o menino foi transferido para um hospital em Londres. Os exames raio-X concluíram que a criança tinha fraturas nos ossos das ancas, na zona inferior das pernas, nos tornozelos e nos dois ossos do dedo grande do pé. Foi ainda possível determinar que os ferimentos foram infligidos em dois momentos distintos e dez dias antes da consulta. Os profissionais afirmam ter sido necessária uma força exagerada para resultar em danos de tamanha gravidade que poderão deixar a criança com lesões para o resto da vida.

Os pais descartam a responsabilidade pelos ferimentos, mas o tribunal assegura que uma criança que "mostrava sinais de dificuldades respiratórias" não se magoa a este ponto sozinha.

O julgamento continua no tribunal Maidstone Crown e os progenitores são acusados de danos físicos e crueldade a menores.