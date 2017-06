Demite-se o ministro interino da Cultura do Brasil

O ministro interino da Cultura do Brasil, João Batista de Andrade, demitiu-se na tarde desta sexta-feira. Ocupando o cargo há menos de um mês, em substituição a Roberto Freire, que se demitiu após denúncias de corrupção atingirem o presidente Michel Temer, Andrade pediu demissão em carta entregue ao chefe de Estado em Brasília.

Na curta carta de demissão, João Batista de Andrade, que era secretário de Estado da Cultura quando assumiu a interinidade, diz a Temer que não tem interesse em ser confirmado como titular da pasta nem em continuar como interino. A demissão contrariou o presidente, que esperava resolver a questão da interinidade no Ministério da Cultura só no final do mês, quando regressar da viagem à Rússia e à Noruega que inicia na próxima segunda-feira.

João Batista de Andrade é escritor, roteirista e realizador e, entre outros cargos, já foi secretário da Cultura do estado de São Paulo e presidente da Associação Paulista de Cineastas. Temer, sem qualquer aviso a Andrade, como costuma fazer, já estava a negociar o cargo de ministro da Cultura com aliados, para satisfazer vaidades e conseguir apoio num momento em que tem o próprio cargo em jogo devido à vaga de denúncias de irregularidades.

Mas o ministro-interino não quis esperar ser demitido sumáriamente e saber da demissão apenas pelos jornais, como aconteceu recentemente com o ex-ministro da Justiça, Osmar Serraglio. Em Maio, Serraglio, que passava o fim de semana com a família no sul do Brasil, soube pela imprensa, em pleno domingo, que tinha sido demitido por Temer, que não fez nem um telefonema para o avisar ou se desculpou depois.

