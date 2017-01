Democratas bloqueiam no Senado nomeações de Trump

Apesar do confronto político, uma nomeada para o governo de Trump conseguiu hoje a nomeação: Elaine Chao, que vai ser a próxima secretária dos Transportes.

Os senadores democratas bloquearam esta terça-feira as votações em comissão de dois nomeados pelo Presidente Donald Trump para dois cargos governamentais, desencadeando a fúria da Casa Branca, em contexto de aumento de tensão política."Hoje, os democratas da comissão senatorial de Finanças recusaram-se a avançar com o processo de nomeação de Mnuchin e Price", afirmou o senador Ron Wyden, o principal democrata na comissão, na rede social Twitter, referindo-se aos nomeados para os departamentos do Tesouro, Steven Mnuchin, e da Saúde, Tom Price.O assessor de imprensa de Trump criticou a atitude dos democratas, acusando-os de perturbar o funcionamento do governo.