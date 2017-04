Democratas bloqueiam nomeado por Trump para Supremo

Senadores dos dois partidos criticaram a esperada alteração na votação, avisando que pode minar as tradições senatoriais de bipartidarismo e consenso.



A oposição democrata no Senado dos Estados Unidos bloqueou esta quinta-feira a nomeação de Neil Gorsuch, juiz escolhido pelo Presidente Donald Trump, para ocupar um lugar vitalício no Tribunal Supremo.Com os votos de 55 senadores a favor e 44 contra, Gorsuch não conseguiu o mínimo de 60 votos favoráveis necessários para a sua confirmação.Esta vitória dos democratas, no entanto, é provisória já que os republicanos têm intenção de mudar as normas do Senado precisamente para permitir a nomeação de Neil Gorsuch com a maioria simples de 51 votos.