Dengue provoca mais de 300 mortos no Sri Lanka

As autoridades intensificam esforços contra epidemia.

Por Lusa | 16:23

O governo do Sri Lanka intensificou os esforços para controlar uma das piores epidemias de dengue na história daquele país, que já matou mais de 300 pessoas, e começou a colaborar com a Cruz Vermelha, foi divulgado hoje.



O número de mortes relacionadas com o dengue registadas até à data no Sri Lanka elevou-se hoje aos 301, referiu, em declarações à agência noticiosa espanhola EFE, o subdiretor da Cruz Vermelha naquele território, Sudath Madugalla, mencionando dados fornecidos pelo Ministério de Saúde local.



De acordo com os serviços de epidemiologia do Sri Lanka, o número de casos de dengue registados desde 01 de janeiro ultrapassa os 107 mil.



Para fazer frente a esta epidemia e às carências do sistema médico do Sri Lanka, a Cruz Vermelha enviou centenas de voluntários para o terreno.



"Destacámos voluntários em alguns hospitais para ajudar a tratar dos doentes uma vez que os funcionários das unidades não têm capacidade para lidar com o grande volume de doentes", explicou Sudath Madugalla.



A organização internacional também lançou campanhas de limpeza nos três distritos mais afetados pela epidemia, todos localizados na costa oeste da ilha asiática. Estas campanhas estão a envolver neste momento meio milhar de voluntários, equipas que serão reforçadas nas próximas semanas.



O governo do Sri Lanka também decidiu destacar mais de mil efetivos das Forças Armadas para a costa oeste, a mais atingida pela epidemia e onde fica a capital da ilha localizada no Oceano Índico (Colombo), para desenvolver trabalhos de prevenção.



"Vamos continuar com o trabalho e vamos intensificar os esforços conforme necessário", referiu, também em declarações à EFE, o porta-voz do exército, brigadeiro Rohan Seneviratne.



A partir de sexta-feira, as autoridades vão lançar uma campanha nacional de quatro dias para limpar áreas de águas estagnadas, um terreno fértil para a reprodução dos mosquitos que são portadores do dengue.



As fortes chuvas registadas na atual época das monções criaram as condições ideais para a propagação do dengue,



A intensa precipitação registada em junho no Sri Lanka provocou 212 mortos e 79 desaparecidos. Nessa altura, o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Sri Lanka, Tim Sutton, alertou para o perigo das doenças transmitidas através da água, como o dengue.