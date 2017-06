Departamento de Justiça dos EUA não vê razões para demitir procurador

Contudo, como Jeff Sessions pediu escusa da investigação que supervisionava, cabe ao 'número dois' do Departamento de Justiça tomar tal decisão.



Rod Rosenstein disse que está confiante de que Mueller terá "a independência total de que necessita" para investigar.



Um amigo de Donald Trump, Chris Ruddy, presidente da empresa de media Newsmax, sugeriu na segunda-feira que o Presidente norte-americano estava a pensar em demitir Robert Mueller.



O congressista repúblicano Paul Ryan referiu, porém, aos jornalistas que "o melhor conselho" a seguir "será deixar Robert Mueller fazer o seu trabalho".



Rosenstein frisou que só o secretário de Estado de Justiça, Jeff Sessions, poderia demitir Mueller.Contudo, como Jeff Sessions pediu escusa da investigação que supervisionava, cabe ao 'número dois' do Departamento de Justiça tomar tal decisão.Rod Rosenstein disse que está confiante de que Mueller terá "a independência total de que necessita" para investigar.Um amigo de Donald Trump, Chris Ruddy, presidente da empresa de media Newsmax, sugeriu na segunda-feira que o Presidente norte-americano estava a pensar em demitir Robert Mueller.O congressista repúblicano Paul Ryan referiu, porém, aos jornalistas que "o melhor conselho" a seguir "será deixar Robert Mueller fazer o seu trabalho".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O 'número dois' do Departamento de Justiça norte-americano, Rod Rosenstein, afirmou esta terça-feira que não vê razões para demitir o procurador que supervisiona a investigação sobre a alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais.Rod Rosenstein respondia no Senado à democrata Jeanne Shaheen, que o confrontou com notícias que apontam que o Presidente Donald Trump estava a pensar em dispensar Robert Mueller do cargo de conselheiro especial.Robert Mueller, ex-diretor do FBI, foi nomeado pelo Departamento de Justiça da administração Trump para conduzir a investigação à alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e ao possível conluio com a campanha de Donald Trump.