Deputado brasileiro entrega-se à polícia após ordem de prisão

Paulo Maluf deve ser transferido para Brasília, onde ficará preso.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20.12.17

O deputado Paulo Maluf, um dos maiores nomes da política brasileira nas últimas décadas, entregou-se ao início da manhã desta quarta-feira à polícia depois de na tarde de terça um juíz do Supremo Tribunal Federal (STF) ter decretado a sua prisão imediata.



Maluf chegou pouco antes das nove da manhã à sede da Polícia Federal de São Paulo, no bairro da Lapa, e deve ser transferido para Brasília, onde ficará preso.

O juíz Edson Fachim, relator no STF dos processos relativos à operação anti-corrupção Lava Jato, determinou a prisão de Maluf após rejeitar mais um recurso dos advogados do político contra uma condenação a sete anos, nove meses e dez dias a que ele foi sentenciado em Maio.



Apesar de a decretação da prisão imediata ter sido feita por Fachim, a condenação imposta a Maluf pelo próprio STF em Maio não tem nada a ver com a Lava Jato.

O veterano deputado, há décadas um dos mais votados do Brasil e que também já foi governador do estado de São Paulo e presidente da Cãmara Municipal da cidade de mesmo nome, foi condenado por irregularidades cometidas durante a sua gestão à frente da maior metrópole do Brasil, entre 1993 e 1996.



Segundo o Ministério Público, Maluf desviou na altura mais de 100 milhões de euros, em valores actuais, de obras públicas de grande porte, nomeadamente a construcção da Avenida Águas Espraiadas, hoje Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Morumbi, zona sul da cidade.

Por esse crime, que o Supremo Tribunal Federal deu como provado, Maluf, que enfrenta inúmeros outros processos por corrupção que se arrastam há muitos anos na justiça, foi condenado à referida pena de prisão, mas foi autorizado a recorrer da sentença em liberdade.



Depois de ter negados outros recursos, o último dos quais em Outubro, Maluf voltou a recorrer mas Edson Fachim, ao recusar mais esta apelação do emblemático político, considerou que essa série de apelações eram apenas uma tentatiba de evitar a prisão e mandou que Maluf começasse a cumprir imediatamente a pena.

Fachim também determinou à Polícia Federal que procurasse e prendesse Maluf, o que não foi necessário pois este decidiu entregar-se, e mandou um juíz federal de Brasília decidir onde o deputado ficará preso.



O juíz do Supremo Tribunal também determinou a perda imediata do mandato parlamentar de Maluf, mas essa decisão ainda tem de ser referendada pela Câmara dos Deputados.

Apesar do impacto mediático da prisão e do constrangimento, Paulo Maluf, que há alguns anos já esteve preso por alguns meses preventivamente, desta feita não deve ficar muito tempo atrás das grades.



Além de contar com uma legião de advogados, Maluf tem mais de 80 anos, o que pode facilitar a sua libertação por razões de saúde.