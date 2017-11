Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputado da oposição condenado a oito anos de prisão no Kosovo

Em causa está o lançamento de uma granada contra o parlamento em 2016.

Por Lusa | 19:21

Quatro militantes do movimento kosovar de oposição Vetëvendosje (Autodeterminação), incluindo um deputado, foram esta sexta-feira condenados a penas de prisão por "terrorismo", ao serem reconhecidos culpados de lançarem uma granada contra o parlamento em 2016.



O porta-voz do Vetëvendosje (esquerda nacionalista) e deputado, Frashër Krasniqi, recebeu a condenação mais pesada, com uma pena de oito anos. Ao reagir, referiu-se a um "caso político montado" contra si e os seus camaradas de partido.



Krasniqi foi mantido em detenção, juntamente com dois outros homens, enquanto uma mulher condenada a dois anos de prisão acabou por ser libertada.



A granada ocasionou estragos ligeiros no parlamento.



No decurso de manifestações assinaladas por confrontos violentos, ou por incidentes provocados pelos seus deputados no parlamento -- incluindo o lançamento de granadas de gás lacrimogéneo --, o Vetëvendosje (segunda força política no hemiciclo após as legislativas de junho) opôs-se a um acordo de delimitação da fronteira com o Montenegro.



Negociado com Podgorica pelo anterior governo, este acordo ainda não foi ratificado pelo parlamento kosovar, suscitando a apreensão dos protetores ocidentais do Kosovo.



"Pretendem causar-nos medo, porque sabem para onde conduzem o Kosovo", disse o deputado perante o tribunal.



Seis opositores foram detidos pelo ataque contra o parlamento e duas outras ações semelhantes. Um deles foi rapidamente libertado enquanto um sexto, Astrit Dehari, estudante de medicina de 26 anos, morreu durante a detenção em circunstâncias consideradas "suspeitas" pela justiça.