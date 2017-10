Deputados brasileiros aprovam suspensão de denúncia contra Temer

Apesar da vitória da Temer na comissão parlamentar, o caso não acaba aqui.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 23:34

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados brasileira aprovou no final da noite desta quarta-feira o parecer do deputado Bonifácio de Andrada que defende a suspensão da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O parecer favorável ao chefe de Estado foi aprovado por 39 dos 65 deputados membros da comissão, tendo os outros 26 votado contra.

A vitória de Temer na CCJ, apesar da importância simbólica, não tem qualquer valor vinculativo e não pára a tramitação da denúncia imediatamente. Agora, o relatório, que funciona apenas como uma orientação da CCJ, vai ser submetido a nova votação até final do mês, desta feita pelos 513 deputados federais no plenário da Câmara dos Deputados, aí sim com vinculação definitiva.

Temer foi acusado pelo então Procurador-Geral, Rodrigo Janot, de obstrução à justiça e de formação de organização criminosa. Os seus dois principais ministros, o da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, também foram denunciados, mas no caso deles apenas por formação de organização criminosa.

As acusações contra Temer são, entre outras, de pedir e receber milhões de euros em "luvas", nomeadamente da JBS, cujo dono, o empresário Joesley Batista, gravou uma conversa comprometedora para o presidente. Nessa conversa, Temer também dá aval a Joesley para comprar o silêncio de testemunhas comprometedoras e até para subornar juízes, o que consubstanciou a denúncia de obstrução.

Tal como ocorreu na primeira denúncia, apresentada em Julho passado por crime de corrupção, rejeitada em Agosto pelo plenário do parlamento, a oposição acusou ao longo desta quarta-feira o chefe de Estado de usar dinheiro público para a sua defesa pessoal. Milhões de euros foram disponibilizados por Temer para projetos e obras de parlamentares em troca de apoio, e deputados que estavam indecisos ou eram contrários ao presidente foram tirados pelos partidos da base do governo da Comissão de Constituição e Justiça e trocados por outros favoráveis ao governante.