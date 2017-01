Deputados britânicos pedem que Trump não discurse no parlamento

A primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, convidou Trump a realizar uma visita de Estado ao Reino Unido, com a rainha Isabel II como anfitriã, no seu encontro com o novo Presidente dos EUA, na Casa Branca, na sexta-feira passada.Os deputados consideram que não seria apropriado que o líder norte-americano se dirigisse às duas câmaras parlamentares no mesmo local onde discursou, em 1996, o então Presidente da África do Sul, Nelson Mandela, ou onde foi colocado o caixão com o antigo primeiro-ministro conservador Winston Churchill.Barack Obama, que concluiu há duas semanas o seu segundo mandato na Casa Branca, foi o primeiro Presidente dos EUA a discursar no histórico Westminster Hall, em 2011, enquanto os antigos líderes norte-americanos Bill Clinton e Ronald Reagan e, mais recentemente, a chanceler alemã, Angela Merkel, o fizeram na menos emblemática Galeria Real.As visitas de Estado ao Reino Unido incluem, normalmente, um discurso do dignitário convidado perante as câmaras do parlamento, cujos membros se juntam para a ocasião.A oposição política no Reino Unido, bem como mais de um milhão de pessoas, através de uma petição na Internet, pediram a May que suspenda a visita, na sequência da decisão de Trump de suspender o programa de refugiados nos EUA e a entrada de nacionais de alguns países.Apesar disso, um porta-voz de May confirmou hoje que a visita de Trump se realizará, numa data ainda por confirmar, alegando que a primeira-ministra está muito satisfeita por ter convidado o chefe de Estado norte-americana e tem "muita vontade" de o receber no Reino Unido."Fizemos um convite ao Presidente, ele aceitou e é correto que continuemos a promover a nossa relação próxima", acrescentou a mesma fonte do Governo britânico.