Deputados catalães em Bruxelas renunciam a mandato

Lluís Puig Gordi, Clara Ponsatí e Meritxell Serret estão exilados na Bélgica.

19:57

Os deputados catalães que estão exilados em Bruxelas anunciaram, este domingo, que renunciam ao seu mandato como "ato de dignidade pelo país", como anunciou um deles na rede social Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr">Sempre he dit que sabíem com sumar 68 a la sessió d' investidura del MHP <a href="https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw">@KRLS</a> , demà presento la meva renúncia a Diputat, conscient que amb <a href="https://twitter.com/ClaraPonsati?ref_src=twsrc%5Etfw">@ClaraPonsati</a> i <a href="https://twitter.com/MeritxellSerret?ref_src=twsrc%5Etfw">@MeritxellSerret</a> fem un acte de dignitat pel nostre país. <a href="https://twitter.com/JuntsXCat?ref_src=twsrc%5Etfw">@JuntsXCat</a> i <a href="https://twitter.com/Esquerra_ERC?ref_src=twsrc%5Etfw">@Esquerra_ERC</a> ho saben gestionar</p>— Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) <a href="https://twitter.com/PuigGordi/status/957691512845996034?ref_src=twsrc%5Etfw">January 28, 2018</a></blockquote>

Em causa está o impedimento de delegarem o seu voto na investidura do novo governo catalão, ato que está agendado para terça-feira. Desta forma, e renunciando, asseguram a maioria de que Carles Puigdemont precisa para ser eleito presidente da Generalitat.



A decisão será formalizada na segunda-feira.