Deputados começam a votar denúncia de corrupção contra Temer

Deputados da oposição não conseguiram evitar que o quórum mínimo para começar a votação de 342 deputados fosse atingido.

Por Lusa | 23:08

Deputados começaram a decidir esta quarta-feira às 18h20 (22h20 em Lisboa) se aceitam ou não o arquivamento da denúncia contra o Presidente Michel Temer, formalmente acusado do crime de corrupção passiva pela Procuradoria-geral da República do Brasil.



A primeira sessão na câmara baixa, que começou às 9h00 (13h00 Lisboa) e se estendeu até as 14h00 (18h00 Lisboa), foi marcada por tumultos e debates acalorados entre os governantes e membros da oposição.



Apesar de todo o ruído, os deputados da oposição não conseguiram evitar que o quórum mínimo para começar a votação de 342 deputados fosse atingido.



Na segunda sessão do dia, os parlamentares analisaram vários requerimentos da oposição, que pediu a retirada da votação da agenda desta quarta-feira, a presença do procurador-geral da República nos debates entre outras solicitações.



Todos os requerimentos foram derrotados, indicando que está favorável ao Presidente brasileiro e seus aliados, que trabalharam intensamente para iniciar a votação o mais cedo possível porque confiam ter a seu favor mais do que os 172 deputados necessários para barrar o processo.



Agora, todos os 513 parlamentares da câmara baixa brasileira devem proferir e justificar sua posição diante de um microfone. Assim, não há previsão exata para o fim da votação.



Michel Temer foi denunciado em junho, após executivos do grupo JBS firmarem um acordo com à Justiça no qual confessaram seus crimes em troca de perdão judicial.



Nos depoimentos que deram a Procuradoria-geral, os membros da JBS confessaram que subornaram o chefe de Estado brasileiro para que a sua empresa recebesse favores junto de diversos órgãos do Governo.