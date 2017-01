Deputados vão votar o Brexit

Os Liberal Democratas, por seu lado, vão exigir um novo referendo para votar o modelo de Brexit a negociar.



O líder trabalhista, Jeremy Corbin, reagiu dizendo que o seu partido não votará contra o Brexit. Lutará, isso sim, por um acordo que permita "acesso sem tarifas ao mercado único". Mas 80 deputados trabalhistas ameaçam votar contra a linha do partido e opor-se ao Brexit.Os Liberal Democratas, por seu lado, vão exigir um novo referendo para votar o modelo de Brexit a negociar.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Supremo Tribunal britânico decidiu que a primeira-ministra Theresa May terá de consultar o parlamento antes de desencadear o processo do Brexit, negociação da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).A decisão é um duro revés para May, que na semana passada tinha anunciado que o processo é irreversível e implica uma separação total relativamente à UE, inclusivamente a perda de acesso ao mercado único europeu, que abarca cerca de 500 milhões de pessoas.Apesar do revés, o governo está otimista. David Davis, negociador do Brexit, afirmou: "Vamos aprovar legislação para dar ao governo o poder de acionar o artigo 50 [do Tratado de Lisboa, necessário para iniciar a desvinculação da UE]. Será uma medida direta, para respeitar a decisão popular [tomada em referendo] e também o parecer do tribunal".