Derrocada em lixeira de Maputo mata 17

Montanha de lixo com uma altura de três andares desabou sobre várias casas.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Uma montanha de lixo com uma altura equivalente a três andares abateu-se esta segunda-feira sobre várias casas numa das maiores lixeiras de Maputo, Moçambique, causando a morte a pelo menos 17 pessoas. O acidente, provocado pelas fortes chuvas, ocorreu durante a madrugada, numa altura em que os moradores estavam a dormir, impossibilitando qualquer hipótese de fuga.



O trágico acidente ocorreu na lixeira de Hulene, uma das maiores lixeiras a céu aberto da capital moçambicana. Segundo as autoridades, a derrocada aconteceu por volta das 03h00 da madrugada (01h00 em Lisboa), quando uma montanha de lixo com mais de 10 metros de altura colapsou, soterrando pelo menos sete casas. Foram recuperados 17 cadáveres, mas as autoridades admitem que poderão estar mais corpos debaixo do lixo. Outras cinco pessoas ficaram feridas.



"As montanhas de lixo desabaram sobre as casas e muitas famílias estavam ainda dentro dessas residências", disse Fátima Belchior, delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades da capital moçambicana.



As equipas de socorro só chegaram ao local ao nascer do dia, mais de duas horas após a derrocada. Vários moradores relataram que ouviram gritos e pedidos de socorro durante a madrugada, mas a grande quantidade de lixo acumulado dificultou as buscas.



A derrocada terá sido causada pelas fortes chuvas que na madrugada de segunda-feira se abateram sobre a capital moçambicana, e que causaram várias inundações e estragos no centro da cidade.



Centenas de pessoas vivem em casas clandestinas no interior da lixeira e muitas passam os dias à procura de bens que possam revender. Há vários anos que as autoridades têm planos para fechar a lixeira e até chegaram a realojar alguns moradores, mas estes acabaram por regressar.



PORMENORES

Acelerar encerramento

O Conselho Municipal da cidade de Maputo disse ontem que a tragédia veio provar que é preciso acelerar o processo de encerramento da lixeira de Hulene. Os trabalhos já começaram e alguns moradores foram realojados no bairro de Chiango, mas acabaram por regressar.



Rasto de destruição

As fortes chuvas da madrugada de ontem deixaram um rasto de destruição em Maputo, com várias inundações, estradas cortadas e escolas encerradas. A chuva abriu várias crateras, incluindo na avenida Samora Machel, no centro da cidade.