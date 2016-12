Desativação de bomba da II Guerra leva à retirada de 54 mil pessoas

Os trabalhos de desativação da bomba começam ao meio-dia e deverão prolongar-se por quatro horas. A operação conta com o apoio de 900 polícias e centenas de bombeiros.As autoridades da cidade, com 287 mil habitantes, decidiram que a operação causaria menos transtornos hoje do que num dia de trabalho.Um porta-voz da cidade reconheceu que a situação é pouco habitual num dia de Natal, mas disse esperar que todos deixem as suas casas voluntariamente, insistindo na "força explosiva" da bomba.Foram disponibilizadas escolas e outras instalações para acolher as pessoas que não possam ficar com familiares ou amigos.A bomba, lançada pelos britânicos, foi descoberta por acaso na passada quarta-feira durante umas obras, uma situação que não é inusitada no país, onde 70 anos após o fim da guerra continuam a ser encontradas bombas por explodir, vestígios dos bombardeamentos aliados contra a Alemanha nazi.