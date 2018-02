Descarga elétrica de telemóvel mata adolescente

Adolescente brasileira estava em casa a usar o aparelho quando tudo aconteceu.

Uma violenta descarga elétrica provocada ou ampliada por um telemóvel ligado na tomada pode ter sido a causa da morte de uma adolescente brasileira de 17 anos. A estudante Luiza Fernanda Gama Pinheiro morreu quando usava o aparelho na sua casa, na pequena cidade de Riacho Frio, no interior do estado do Piauí, no nordeste do Brasil.

A adolescente foi atingida pela descarga quando usava o telemóvel ligado na tomada, porque a bateria estava quase descarregada. No momento da fatalidade, contam familiares da menina, não chovia na cidade mas parecia aproximar-se um temporal e havia muitos raios no céu, alguns dos quais atingiam o solo.

A hipótese de a morte da adolescente ter sido provocada por uma descarga elétrica transmitida e, provavelmente, amplificada pelo telemóvel foi avançada pela própria família. A avó da menina contou que, quando a encontraram caída no chão do quarto, ainda com o telemóvel na mão, os auscultadores que ela usava e o fio que ligava o equipamento à energia elétrica estavam derretidos.

Luiza foi levada para o posto de saúde da cidade, onde, apesar da morte já aparente, o médico de plantão ainda fez diversas manobras de reanimação, todas sem sucesso. Inconformada, a família levou a adolescente para a cidade vizinha, Corrente, onde há um hospital maior, mas também aí a única coisa que os médicos puderam fazer foi confirmar a morte da estudante.