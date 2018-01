Descarrilamento de comboio faz pelo menos três mortos em Milão

Incidente provocou mais de 100 feridos. Causa ainda é desconhecida.

08:15

Os serviços de emergência já se encontram no local, no entanto, a causa do incidente permanece desconhecida.

Pelo menos três pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas - 10 delas com gravidade - na sequência de um descarrilamento de um comboio a cerca de 40 quilómetros da cidade de Milão, em Itália.Apesar do balanço de vítimas ser provisório, as equipas de emergência apontam para um número de mortos entre três a cinco pessoas, avança a agência Reuters. Há a possibilidade de ainda se encontrarem vítimas por baixo dos destroços do acidente.O acidente ocorreu por volta das 07h00 (hora local) numa altura em que os passageiros que se encontravam no meio de transporte realizavam uma viagem entre Treviglio e Pioltello.Em atualização