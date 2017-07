Descoberta de bomba da II guerra mundial obriga a retirar milhares de pessoas de cidade polaca

Vestígios do conflito que terminou em 1945 são frequentemente encontrados na Polónia.

09.07.17

pub

Cerca de 10 mil pessoas foram retiradas esta manhã da cidade polaca de Bialystok, no leste do país, na sequência da descoberta de uma bomba alemã de 500 quilogramas datada da II guerra mundial, segundo autoridades municipais.As mesmas fontes informaram que a evacuação envolveu 60 ruas de Bialystok e outras 45 de localidades vizinhas, onde os habitantes foram forçados a abandonar as suas casas durante algumas horas.A evacuação foi ordenada depois de descoberta uma bomba durante umas obras de construção.A bomba foi retirada com uma grua e foi transportada por um camião militar para um terreno militar, onde será destruída.Vestígios da II guerra mundial (1939-1945) são regularmente encontrados na Polónia, nomeadamente em Varsóvia, cujo 90% do centro foi destruído pelos ocupantes alemães no fim do conflito.