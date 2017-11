Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descoberta câmara vazia na Grande Pirâmide de Queops no Egito

Achado pode ajudar a compreender-se como se erigiu o monumento.

15:49

Um grupo internacional de arqueólogos descobriu uma nova estrutura no interior da Grande Pirâmide de Queops, em Gizé, a 20 quilómetros sudoeste do Cairo, no Egipto, revela um estudo publicado hoje pela revista Nature.



A investigação, dirigida por especialistas do Japão, França e Egito, levou à descoberta de uma grande câmara vazia na maior das pirâmides de Gizé, que pode ajudar a compreender-se como se erigiu este monumento, noticiou a agência noticiosa Efe.



Todavia os investigadores desconhecem ainda quais as técnicas utilizadas para a construção desta pirâmide. A agência noticiosa antecipa que esta descoberta irá renovar o interesse pelo Antigo Egito.



Segundo o artigo publicado na Nature, os investigadores afirmam que a câmara vazia ocupa 30 metros dentro da pirâmide, está situada por cima da estrutura denominada "Grande Galeria" e tem uma seção transversal similar, segundo a mesma fonte. Aparentemente, esta câmara não está ligada a nenhuma outra estrutura interna.



Os cientistas fizeram a descoberta através de um dispositivo de imagiologia que utiliza raios idênticos aos raios-X, mas mais profundos, capazes de penetrar a rocha.



"É absolutamente uma novidade ", disse Mehdi Tayoubi, cofundador do projeto "ScanPyramids" e presidente do Heritage Innovation Preservation Institute.



"Pode ser uma parte de um conjunto de uma ou várias estruturas... talvez uma outra 'Grande Galeria'. Pode ser uma câmara, pode ser um monte de coisas", rematou.



A Grande Pirâmide, a edificação mais importante do Império Antigo, foi construída durante o reinado do faraó Khufu (2550 a 2527 antes de Cristo), o segundo da IV dinastia que o historiador grego Heródoto (485-420 antes de Cristo) chamou Queops.