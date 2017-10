Descobre que dente lhe tinha crescido no nariz

Mulher de 57 anos sofria de hemorragias nasais há décadas.

Xia, uma mulher chinesa de 57 anos, vivia condicionada há décadas devido a hemorragias nasais constantes. Desde criança que a mulher sangrava abundantemente do nariz, mas sempre acreditou que se tratava de um caso extremo de rinite, uma inflamação das membranas nasais. Agora, a mulher finalmente consultou um médico e descobriu, para sua surpresa, que tinha um dente na cavidade nasal.

Os médicos estranharam as hemorragias constantes e que duravam há cerca de 50 anos e resolveram fazer a tomografia. O exame revelou uma "massa de alta densidade na cavidade nasal direita".

"Pensamos que fosse um objeto que ali tinha sido introduzido, ou uma pedra que ela em criança tivesse posto ali e ficado alojada", contam os médicos. Mas a cirurgia revelou um achado bem mais insólito: tratava-se de um dente que tinha nascido no nariz da paciente. Estava completo, tinha coroa e raiz.

O dente foi retirado e, logo nos primeiros dias, Xia notou um alívio dos sintomas.

O Dr. Zhou, que acompanhou Xia, explicou-lhe que se trava de um caso de um dente supranumerário que cresceu naquele local quando a mulher estava ainda no útero. O caso de um dente num sítio insólito é raro (na China só estão documentados 20 casos), mas em agosto, na província de Zhejiang, um menino de oito anos foi diagnosticado com exatamente o mesmo problema que Xia: um dente tinha-lhe nascido no interior do nariz.