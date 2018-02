Descobre que é filha do tio na aula de Ciências

Tipos de sangue denunciaram caso que a mãe escondeu durante 21 anos.

12:42

Uma jovem universitária, estudante na Universidade da Califórnia, nos EUA, descobriu que o homem a quem chamava pai não era o seu progenitor biológico durante uma aula de Ciências em que estava a estudar os tipos de sangue. A jovem confrontou a família com esta situação e acabou por fazer a descoberta chocante de que o seu pai biológico era, na verdade, o seu tio.

O caso foi contado nas redes sociais por uma amiga e colega de turma da jovem, Anya Hettich. Numa aula, os alunos aprenderam sobre os vários tipos de sangue e tiveram oportunidade de fazer testes. A jovem tinha recolhido informações em causa e sabia que o tipo sanguíneo do pai era O e o da mãe A. No entanto, após fazes análises, o seu era AB.

O professor mostrou-se confuso com esta situação e garantiu à jovem que era impossível, pedindo-lhe que confirmasse com os pais os tipos sanguíneos.

No dia seguinte, a jovem voltou para a aula em questão e revelou aos 243 alunos presentes que, ao confrontar os pais, a mãe confessou que tinha tido um caso com o meio-irmão do marido, que era o pai biológico da aluna.

"Portanto, tecnicamente ela foi criada pelo tio e chamou tio ao pai durante a vida inteira dela. E a mãe escondeu isto de toda a família durante 21 anos. Tudo porque o professor disse que ela tinha de estar errada", conta Anya Hettich.

Os pais da jovem em questão, que não é identificada pela amiga, estão já em processo de divórcio.