Descobre que está grávida de gémeas pouco antes do parto

Os médicos tinham diagnosticado obesidade mórbida a Carolina, de 38 anos.

Carolina descobriu que estava grávida de gémeas pouco antes de ter de dar à luz. Os médicos demoraram 9 meses a diagnosticar a "doença" da mulher.

Tudo começou em junho deste ano. Carolina, de 38 anos, dirigiu-se ao hospital com dores nas costas e barriga. Revelou ao médico de família que não tinha menstruação e que tinha sofrido um grande aumento de peso. O médico desvalorizou os sintomas e alegou que a mulher tinha de emagrecer porque sofria de obesidade mórbida.

No mês seguinte, em agosto, Carolina voltou ao médico acompanhada do marido, Gonzalo. Foi no Hospital Clínico Universitário de Málaga que se queixou de "dores no abdómen e inflamação nas pernas". Segundo o jornal espanhol Diário Sur, foi diagnosticado à mulher "insuficiência venosa e uma lombalgia", sem que tenha sido realizado qualquer tipo de exames.

O casal de Málaga continuou a dirigir-se ao hospital, insatisfeito com os diagnósticos anteriores. Na quarta vez, foi detetado um quisto sebáceo que seria a causa do aumento de peso. Carolina fez exames e em outubro teria de se deslocar ao hospital para saber o resultado definitivo.

No dia em que ia buscar as análises e porque tinha "dores insuportáveis" fez novos exames e análises ao sangue. O resultado que chegou nesse momento foi surpreendente. A mulher descobriu que estava grávida e que estava prestes a entrar em trabalho de parto.

A ecografia que realizou, que tinha "péssima qualidade de imagem" devido ao peso da paciente, revelou a gravidez de gémeas.

Carolina fez uma cesariana e deu à luz duas meninas com 2,434 kg e 2,160 kg, mas devido a complicações, a mulher encontra-se nos cuidados intensivos.

A família pretende investigar os procedimentos dos médicos que acompanharam Carolina ao longo deste tempo.