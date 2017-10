Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descobre que está grávida quatro horas antes de dar à luz

Jovem de 19 anos não compreendia porque o seu peso aumentava de dia para dia.

11:13

Connie Whitton, uma adolescente de 19 anos, descobriu que estava grávida quatro horas antes de dar à luz o seu filho.



A jovem tinha-se tornado conhecida nas redes sociais por partilhar com os seus seguidores o aumento de peso pelo qual estava a passar e que aparentemente não tinha razão de ser, uma vez que praticava exercício físico regularmente e que seguia à regra uma dieta. Connie estava grávida, sem o saber.



Longe de saber que estava prestes a ser mãe, a jovem só descobriu a verdade quando começou a sentir fortes dores nas costas e decidiu consultar um médico. Intrigado com o inchaço do útero da jovem, o médico ponderou tratar-se de uma infeção urinária. Surpreendido com o verdadeiro diagnóstico, revelou à adolescente que estava estava grávida, que ficou em choque. Quatro horas depois nascia Seth, o filho de Connie.



"Aquelas quatro horas foi como se fossem os nove meses para mim. Eu não fazia a mínima ideia que estava grávida. Não tinha qualquer sintoma, nem sequer má disposição matinal", conta a jovem ao jornal The Mirror.



Connie confessa ter-se sentido culpado quando descobriu que estava grávida por ao longo da gravidez ter feito exercício físico exagerado e por ter ingerido bebidas alcoólicas.



A jovem revela que o filho foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Apesar da tenra idade, Connie e o namorado, também ele de 19 anos, estão felizes por estarem a constituir família com o filho .