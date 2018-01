Descobre que jovem que atropelou mortalmente é o próprio irmão

Vítima estava deitada na estrada, no Brasil.

17:53

Um homem, de 32 anos, atropelou mortalmente um jovem no sábado passado, em Cruzeiro do Sul, no Brasil, e fugiu. Horas mais tarde, descobriu que tinha acabado de matar o próprio irmão, de 21 anos.

De acordo com o site brasileiro G1, Geovane Nogueira fugiu do local do acidente por estar nervoso. Momentos depois, procurou um primo que é polícia e contou o ocorrido. O familiar acionou socorro e foi até ao lugar onde ocorreu o sinistro, onde constatou que se tratava de Laiton Aguiar, irmão do condutor.

"Foi uma tragédia. Os dois eram irmãos por parte de pai. O meu primo ia buscar os filhos a casa da madrasta e, perto do destino, passou por cima de uma pessoa que estava deitada na via. O Geovane garante que tinha pouca visibilidade. Após o acidente, com medo de represálias, veio até minha casa e contou o ocorrido", contou o polícia à publicação, adiantando que quando o primo soube que tinha matado o irmão entrou em choque.

Segundo as autoridades, a morte do jovem está envolta em mistério. A vítima tinha passado a noite numa festa onde entrou em confronto com várias pessoas. "Ninguém sabe se ele estava vivo ou morto na hora do acidente", disse fonte da polícia.

Devido ao estado emocional do condutor, este ainda não foi interrogado. O corpo da vítima está no Instituto de Medicina Legal para determinar as causas da morte.