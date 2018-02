Descobre que mulher quer fugir com amante e tenta matá-la com catana

Homem ficou ciumento com a relação extraconjugal da esposa, apesar de a ter consentido.

David Wing, professor de crianças com necessidades especiais, é acusado da tentativa de homicídio da mulher, Yvonne, após um ataque de ciúmes. A mulher, com o conhecimento do marido, realizava encontros sexuais com o filho da senhoria, mas um ataque de ciúmes levou o homem a agredi-la com uma catana. O casal vive em Londres, Reino Unido.

Em tribunal, David afirmou que o surto foi causado pela descoberta do plano de fuga dos amantes através do acesso à conta Facebook da esposa.

Segundo a acusação, o homem atingiu a companheira na cabeça com a lâmina de 68 centímetros e provocou uma fratura no crânio.



Yvonne fingiu estar morta enquanto David ligava para os paramédicos a confessar o suposto homicídio.

O professor não admite a tentativa de homicídio e afirmou em julgamento que tudo foi tudo um ato irrefletido causado por um sentimento de perda.