Descobre que namorado é casado momentos antes de dar à luz

Revelação foi feita quando o médico perguntou o nome ao homem.

04.10.17

Gemma e Alex conheceram-se durante uma festa e começaram a namorar. Um ano depois, a mulher, de 38 anos, ficou grávida. O que parecia ser um conto de fadas rapidamente se transformou numa tragédia quando, momentos antes de dar à luz, Gemma descobre que o namorado é casado.



A mulher, que vive em Wolverhampton, no Reino Unido, nunca estranhou as ‘escapadelas’ semanais de Douglas. "Durante a semana ele vivia com o irmão porque era mais perto do trabalho dele mas rapidamente se mudou quase definitivamente para minha casa. Aos fins de semana ele ia para Manchester mas eu não me importava porque estava ocupada com as crianças", conta Gemma ao The Sun.



Os três filhos da jovem – um rapaz de 12 anos e gémeas de oito – chamavam inclusivamente o namorado de "Papá Alex". O homem já tinha também referido que "tinha uma mulher", frase que Gemma levou como uma brincadeira.



Foi no dia em que o bebé de ambos nasceu que a verdade foi descoberta. Quando o médico perguntou a Alex o seu nome, de modo a preencher o registo do menino, o homem respondeu "Douglas", para espanto de todos.



Também neste dia a vida dupla de Douglas se tornou conhecida de Gemma. "Dizem que o dia em que os teus filhos nascem nunca se esquece. Eu definitivamente não vou esquecer. Foi devastador. Tínhamos um bebé e ele dizia-me que queria casar quando afinal já tinha uma mulher", acrescenta.



Gemma chegou mesmo a falar com a mulher de Douglas que lhe revelou que ela e o homem tinham casado apenas semanas depois da festa onde "Alex" tinha começado outra relação.