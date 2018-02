Corta genitais do namorado com anel de noivado após traição

Mulher encontrou o companheiro nu ao telefone com a amante.

Uma mulher inglesa cortou o escroto do noivo com o diamante do anel de noivado, logo após ter descoberto que andava a ser traída. Rachel Biscoe, de 44 anos, tinha o anel de noivado posto quando apanhou o companheiro, Trevor Camp, de 50 anos, a falar ao telefone nu.

Enraivecida, Rachel agarrou os testículos do noivo e cortou-lhe o escroto com recurso ao diamante que Trevor lhe tinha oferecido, quando lhe pediu a mãe em casamento.

Durante o ataque, a amante de Trevor manteve-se ao telefone. À polícia, contou que o ouviu gritar "Ela tem uma faca, ela cortou-me". Nunca foi encontrada qualquer arma e os ferimentos de Trevos foram afinal causados pelo anel da noiva.

"Nós tínhamos uma relação volátil, mas nunca esperei que ela fosse tão cruel", disse em tribunal Trevor, que após o ataque fugiu com a amante, Shouling, para a China. Os noivos estavam juntos há seis anos.

Rachel deu-se como culpada do crime de agressão e foi condenada a uma pena suspensa de quatro meses de prisão.