Descobrem que filho está vivo após sete anos a achar que estava morto

Casal foi informado pelo hospital que o bebé recém-nascido tinha morrido.

13:45

Um casal que acreditava que o filho tinha morrido quando era bebé, descobriu que este estava vivo sete anos depois, ao receber uma fatura avultada de quase 4000 euros de um orfanato.



O pai e a mãe, residentes em Volgograd, na Rússia, foram informados pelos médicos de que o filho não viveria mais do que uma semana, quando este nasceu, em 2011.



Nessa altura, o casal assinou uma renúncia em como deixava o bebé recém-nascido aos cuidados do hospital até este morrer. Mais tarde mudaram de ideias, e quando voltaram para recuperar o filho, disseram-lhes que o mesmo tinha morrido.



Sete anos mais tarde, os progenitores receberam a fatura de uma conta para pagar no valor de quase 4000 euros, pelos "cuidados prestados ao seu filho" num orfanato.



O caso foi descoberto quando oficiais de justiça apresentaram a conta à mulher, que nem queria acreditar no que via e acabou por desmaiar.



"Ficou bem claro que o casal estava certo durante todo este tempo que a criança estava morta. Os pais recorreram imediatamente ao tribunal para recuperarem os seus direitos", afirmou fonte da justiça russa ao jornal Metro.



Em novembro do ano passado, a criança foi legalmente entregue de novo aos pais.