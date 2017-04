Descobrem que recém-nascida estava viva segundos antes de a cremarem

Uma bebé prematura, que nasceu às 24 semanas, com apenas 350 gramas, foi declarada morta após o nascimento, num hospital em Bundi, na Índia. A família já tinha começado as cerimónias fúnebres da recém-nascida e preparava-se para cremar o corpo da bebé quando viram que esta ainda respirava. Afinal estava viva.

O caso chocou a população local e já está a ser investigado pelas autoridades indianas. A menina nasceu no Hospital Pandit Brij Sunder Sharma e foi colocada numa incubadora com prognóstico muito reservado, estado de saúde muito debilitado e escassas hipóteses de sobrevivência.

Eventualmente, a menina deixou de se mexer. Es enfermeiras, sem consultarem previamente um médico, de forma ainda por esclarecer, declararam o óbito da recém-nascida e aconselharam a família a realizar as cerimónias fúnebres aquele dia.

De acordo com o The Times of India, a família notou que a bebé ainda estava a respirar e tinha batimentos cardíacos segundos antes de a cremação ocorrer. Foi levada de emergência para o hospital, onde ainda se mantém na Unidade de Cuidados Intensivos.

"A menina nasceu por volta das 06h00 e algumas horas depois disseram-nos que estava morta. Preparámos as cerimónias fúnebres mas, quando levantámos o lençol que a cobria, vimos que ainda respirava", conta um familiar.

Foi aberto um inquérito ao caso. Os médicos que estão a acompanhar a bebé adiantam que "há poucas hipóteses da criança sobreviver".

