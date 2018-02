Desenho de Gustav Klimt perdido há décadas estava escondido em armário

Obra foi agora restituída pelos herdeiros de uma antiga empregada do museu onde se encontrava.

Por Lusa | 13:01

Um desenho do pintor austríaco Gustav Klimt (1862-1918), desaparecido de uma coleção pública há várias décadas, foi restituído pelos herdeiros de uma empregada de museu que o tinha roubado e escondido num armário, anunciaram esta terça-feira as autoridades.



O desenho "Zwei Liegende" ("Duas mulheres deitadas") faz parte de um lote de quatro obras de Klimt e do colega Egon Schiele que tinha sido emprestada ao museu municipal de Linz por uma artista local, Olga Jager, que morreu em 1965.



Quando os herdeiros de Jager pediram a restituição das obras em 1990, a direção do museu apercebeu-se que tinha perdido o rasto.



O município de Linz, uma cidade de tipo industrial do norte da Áustria, foi condenado em 2006 a pagar 8,3 milhões de euros de indemnização aos herdeiros de Olga Jager, um valor que foi contestado pelo município, alegando que o caso tinha prescrito.



Em meados de janeiro deste ano um dos desenhos foi restituído, anunciou o presidente da Câmara de Linz, Klaus Luger, numa conferência de imprensa.



Este desenho tinha sido levado por uma secretária do museu que se reformou em 1977, que depois o escondeu num armário quando se apercebeu que estava a ser procurado.



Em dezembro, a secretária morreu mas pedia no testamento para que a obra fosse restituída ao museu, assegurando que a mesma lhe tinha sido oferecida pelo diretor da época.



"O aparecimento deste desenho dá-nos a esperança que os outros três também possam vir a ser encontrados", indicou o presidente do município num comunicado.



As três obras de Egon Schiele (1890-1918) são uma aguarela "Jovem homem", um desenho "Casal" e um óleo "Tote Stadt" ("Cidade morta"), a qual foi avaliada pela justiça em cerca de 7,5 milhões de euros.