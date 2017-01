Deslizamento de terras causa dois mortos na Argentina

Um homem e uma mulher morreram na sequência de um deslizamento de terras, de água e de pedras que afetou a província de Jujuy, na Argentina, O fenómeno afetou a estada nacional 9, o que levou a uma alteração da oitava etapa do Dakar.



O governo local convocou um comité de emergência para dar apoio às vítimas e aos lesados da chuva torrencial que tem vindo a afetar a província no noroeste da Argentina.



Segundo a imprensa argentina, já decorrem trabalhos que visam restabelecer o trãnsito na estrada nacional e pelo menos 15 famílias já foram transferidas para a escola de Bárcena e outras quantas retiradas das suas habitações devido à subida do nível do caudal do rio.















