Desmantelada rede de tráfico de pessoas em Espanha

Contrabandistas a soldo da rede faziam-nas atravessar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas e, uma vez em Itália, a rede dirigida por três mulheres de origem nigeriana organizava a sua viagem para Espanha por avião, com documentos de identidade de outras nigerianas que residem legalmente no país.Elas deviam depois requerer asilo para evitar a expulsão e a rede informava-as então de uma dívida para com ela de 40.000 euros, forçando-as a prostituírem-se para a reembolsar.Eram ainda submetidas a rituais de 'vudu' (prática religiosa animista), com ameaças de "consequências terríveis para elas e suas famílias" se desobedecessem.As jovens deviam-se prostituir-se nas ruas de Bilbau (norte) e de Benidorm (leste) durante 14 horas por dia."A exploração sexual das jovens trazia benefícios significativos para a organização", que branqueava dinheiro e "o reinvestia financiando mais tráfico de seres humanos", adianta o comunicado da polícia.De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, em 2016 e até 28 de dezembro, mais de 360.000 migrantes chegaram à Europa através do Mediterrâneo e mais de 4.900 morreram na travessia.