Não há sobreviventes da queda do avião militar russo que, esta madrugada, desapareceu dos radares e se despenhou, confirmou o ministro russo da Defesa. Os destroços da aeronave que transportava 92 pessoas foram encontrados no Mar Negro. Dez corpos já foram resgatados dos escombros, de acordo com a agência russa de notícias TASS.

O avião tinha como destino a Síria. A hipótese de se tratar de terrorismo já foi afastada, uma vez que o avião estava a ser operado por militares. A queda deverá ter como causa um erro da aeronave ou da tripulação, confirmou fonte oficial russa. Há indicação de o piloto ter tentado fazer uma inversão de marcha antes do acidente.

"Fragmentos do avião Tu-154 do Ministério da Defesa russa foram encontrados a 1,5 quilómetros da costa da cidade de Sochi, no Mar Negro, a uma profundidade entre 50 e 70 metros", indicou o ministério. A aeronave estaria a ser comandada por um piloto experiente, afirmam os media locais.



As primeiras imagens das buscas pelos escombros do avião já começaram a surgir.



Foi aberta uma investigação a este acidente que será liderada por Dmitry Medvedev. Putin pediu ao primeiro-ministrorusso para "formar e dirigir uma comissão governamental encarregada de investigar as causas do Tu-154 em Sochi", indicou o Kremlin em comunicado.

O aparelho partiu às 05:40 (02:40 em Lisboa) de Adler, na zona balnear de Sochi, na costa do Mar Negro, e realizava um voo de rotina para a base russa Hmeimim, na costa da cidade síria de Latakia, quando desapareceu dos radares.



O avião transportava militares e membros do Alexandrov Ensemble, o grupo musical oficial do exército, que se deslocavam à Síria para participar nas celebrações de Ano Novo na base.



Segundo o ministério estavam nove funcionários de órgãos de comunicação social a bordo.



O presidente russo, Vladimir Putin, já expressou as condolências às famílias dos passageiros que iam a bordo do avião e anunciou que segunda-feira será dia de luto nacional pelas vítimas do acidente.



